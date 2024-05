ΒΙΝΤΕΟ: Η νέα εμφάνιση της Λίβερπουλ

Με... βέσπα, ιταλική μουσική, αναμνήσεις από το ’84 και τις μεγάλες επιτυχίες εκείνης της ομάδας του Τζο Φάγκαν με τους Νταλγκλίς, Ρας, Σούνες, Γκρόμπελαρ και τους υπόλοιπους, παρουσιάστηκε η νέα φανέλα της Λίβερπουλ για τη σεζόν 2024-2025.

Οι «κόκκινοι» μπορεί να βλέπουν τη φετινή αγωνιστική περιόδου να οδηγείται σε άδοξο φινάλε σε αυτούς τους τελευταίους μήνες της ιστορικής θητείας του Γιούργκεν Κλοπ στην άκρη του πάγκου, αλλά προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την αύρα του παρελθόντος.

Το πρωί της Πέμπτης παρουσιάστηκε η εμφάνιση με την οποία θ’ αγωνίζονται τη νέα αγωνιστική περίοδο οι παίκτες του… Άρνε Σλοτ και η φανέλα είναι μια τιμή στο τρεμπλ του ’84.

Με βέσπα και… ιταλική φινέτσα, λόγω και της κατάκτησης του Κυπέλλου Πρωταθλητριών στη Ρώμη εκείνη τη χρονιά, με το 4-2 επί της Ρόμα στα πέναλτι, η εμφάνιση αποτελεί φόρο τιμής στην ομάδα που έφτασε στο τρεμπλ πριν από 40 χρόνια.

That’s Amore 😍



Pre-order your 2024/25 @nikefootball home kit in-store, in-app and online now. pic.twitter.com/iAjOY9fdbk