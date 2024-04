Επίθεση Νεϊμάρ σε Μέσο που αποθέωσε τον Μπαπέ!

Με ένα υβριστικό σχόλιο απάντησε ο Νεϊμάρ σε βραζιλιάνικο Μέσο που αποθέωσε τον Κίλιαν Μπαπέ.

Μπορεί ο Νεϊμάρ να έχει αποχωρήσει από την Παρί Σεν Ζερμέν από το περασμένο καλοκαίρι, ωστόσο ο Βραζιλιάνος άσος εξακολουθεί να ασχολείται με τους Παριζιάνους. Η σχέση του με τον Μπαπέ ήταν άλλωστε ένας από τους λόγους που τον οδήγησε εκτός Παρισιού κάτι που δεν το έχει διαψεύσει καμία από τις δύο πλευρές.

Ο Νεϊμάρ συχνά πυκνά σχολιάζει στα social media σε αναρτήσεις που έχουν να κάνουν είτε με το δικό του πέρασμα από το Παρίσι, είτε με δημοσιεύματα που αναφέρονται στη σχέση του με τον Μπαπέ. Αυτή τη φορά ο άσος της Αλ Χιλάλ σχολίασε σε μια ανάρτηση ενός βραζιλιάνικου Μέσου που αποθέωνε τον Κίλιαν Μπαπέ. Στο βίντεο που ανέβασαν οι Βραζιλιάνοι φαίνεται ο Μπαπέ να αγκαλιάζει τον Ραφίνια και να του χαμογελά.

Μάλιστα η σχετική ανάρτηση συνοδεύτηκε και με τη λεζάντα «Ο Μπαπέ αποδεικνύει ξανά ότι πρόκειται για ένα καλό παιδί. Ένα θύμα μιας ιστορίας. Πολλοί μπερδεύουν έναν άνθρωπο που θέλει να νικά συνεχώς με ένα κακό παιδί».

Ο Νεϊμάρ απάντησε στους συμπατριώτες του με τη χαρακτηριστική φράση «Γλείφετε @@».

