Οπαδοί της Μπαρτσελόνα έριξαν πέτρες στο πούλμαν της ομάδας τους επειδή το μπέρδεψαν με της Παρί!

Η κακή βραδιά από την αρχή φάνηκε για την Μπαρτσελόνα καθώς οπαδοί της επιτέθηκαν στο πούλμαν της ομάδας επειδή το μπέρδεψαν με αυτό της Παρί Σεν Ζερμέν!

Τρομερή ήταν η ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε έξω από το Μονζουίκ πριν από την σέντρα της ρεβάνς ανάμεσα στους Καταλανούς και στους Παριζιάνους στα προημιτελικά του Τσάμπιονς Λιγκ.

Μόνο που οι οπαδοί της Μπαρτσελόνα, που είχαν υποσχεθεί... πολεμική υποδοχή στον Κιλιάν Μπαπέ και στους συμπαίκτες του κατέληξαν να ρίχνουν φωτοβολίδες, πέτρες και άλλα αντικείμενα στο πούλμαν της ομάδας τους καθώς μπερδεύτηκαν και νόμιζαν ότι εκείνη την ώρα έφτανε στο γήπεδο η αποστολή των αντιπάλων!

Έτσι, ο Τσάβι και οι δικοί του ποδοσφαιριστές παρακολουθούσαν έκπληκτοι και σχεδόν σοκαρισμένοι τις σουρεαλιστικές σκηνές καθώς επίθεση από τους ίδιους τους οπαδούς τους δεν την περίμεναν...

These Barcelona fans mistook the bus, aiming to target PSG players but ended up damaging their own team's vehicle 🤦‍♂️#ucl #ChampionsLeague pic.twitter.com/2e4p6ZVOLH