ΒΙΝΤΕΟ: Έδωσε αγκωνιά, αποβλήθηκε και όρμησε και στον διαιτητή ο Ρονάλντο!

Η Αλ Χιλάλ επικράτησε 2-1 της Αλ Νασρ και προκρίθηκε στον τελικό του σαουδαραβικού Super Cup, σε ένα παιχνίδι που στιγματίστηκε από τα... νεύρα του Κριστιάνο Ρονάλντο.

Στο 86΄, ο Πορτογάλος σταρ, με την ομάδα του να κυνηγά το σκορ, αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη επειδή χτύπησε με τον αγκώνα έναν αντίπαλό του ενώ μόλις είδε το χρώμα της κάρτας που τού έδειξε ο διαιτητής, σήκωσε το χέρι του προς εκείνον σαν να ήθελε να τον χτυπήσει!

Ο Κριστιάνο μάλιστα δεν έμεινε εκεί, αφού αποχωρώντας από το γήπεδο χειροκρότησε ειρωνικά προς τις κερκίδες και τον κόσμο που τον αποδοκίμαζε.

🚨🇸🇦| Cristiano Ronaldo sent off.

Al-Hilal are heading to the Final.

