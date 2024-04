ΒΙΝΤΕΟ: Επέστρεψε με γκολ ο Μέσι!

Ο Λίο Μέσι επέστρεψε στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της Ίντερ Μαϊάμι και σε ελάχιστο χρονικό διάστημα έκανε και το comeback στα γκολ.

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ απουσίασε το τελευταίο διάστημα λόγω προβλήματος τραυματισμού, με τον Μέσι να επιστρέφει στην αγωνιστική δράση με εμφατικό τρόπο.

Ο πολύπειρος μεσοεπιθετικός πέρασε στον αγωνιστικό στο δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης ανάμεσα στην Ίντερ Μαϊάμι και τους Κολοράντο Ράπιντς και χρειάστηκε 12 λεπτά για να σκοράρει.

Συγκεκριμένα, στο 57ο λεπτό ο Αργεντινός αστέρας βρέθηκε σε θέση βολής και με υπέροχο πλασέ από πλάγια θέση έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και ισοφάρισε για την Ίντερ Μαϊάμι σε 1-1.

MESSIIIII



You just knew he was going to score on his return. 🐐 pic.twitter.com/2MZnD2TTTV