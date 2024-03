Συγκίνηση, έξι γκολ και ανατροπή: Ένα «θρυλικό» απόγευμα στο «Άνφιλντ» για τη Λίβερπουλ του Έρικσον!

Ένα κόκκινο απόγευμα στο «Άνφιλντ»! Μία ανατροπή της Λίβερπουλ από τον Σισέ για τον Σβεν Γκόραν Έρικσον και μία διάχυτη συγκίνηση. Επικράτησαν με 4-2 οι «κόκκινοι», απόλυτος πρωταγωνιστής ο τέως φορ του Παναθηναϊκού. Το ήθελε πολύ και σκόραρε και ο Φερνάντο Τόρες!

Ένα υπέροχο απόγευμα στο «Άνφιλντ». Μερικές πολύ όμορφες στιγμές για τη Λίβερπουλ. Μία ανατροπή με την αύρα του… γηπέδου, της ανδρικής ομάδας. Και κάθε λογής γκολ, αφιερωμένο φυσικά στον Σβεν Γκόραν Έρικσον.

Η Λίβερπουλ έκανε λοιπόν το… 0-2, 4-2, για χάρη του και επικράτησε των «θρύλων» του Άγιαξ στο 8ο φιλανθρωπικό φιλικό που διοργανώνει. Ως στιγμής έχει συγκεντρώσει 6,4 εκατομμύρια, αλλά αυτά που βίωσε ο Έρικσον στο «Άνφιλντ», προφανώς και είναι ανεκτίμητης αξίας.

Το σκορ άνοιξε στο 2ο μόλις λεπτό, οι «κόκκινοι» πίεσαν πολύ μέχρι και το φινάλε του πρώτου μέρους, αλλά δεν ανταμείφθηκαν. Είχαν τις στιγμές τους με τον Τόρες και τον Ροντρίγκες, αλλά το 2-0 έλαβε χώρα στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους.

Με την έναρξη της επανάληψης όμως, όλα άλλαξαν και απόλυτος πρωταγωνιστής ήταν ο Τζιμπρίλ Σισέ. Αυτός ισοφάρισε σε 2-2, μετά το γκολ του Βινιάλ, είχε την ασίστ για το γκολ του Ελ Ζαρ στο 80’ και συμμετείχε στην φάση του 85ου λεπτού.

Εκεί που ο Φερνάντο Τόρες χρίστηκε σκόρερ, αφού το έψαχνε αφάνταστα, και διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα!

🙌 Djbril Cisse makes it 2-2 in front of the Kop for #LFC ⚽️ pic.twitter.com/Wmlupgex9M