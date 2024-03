Οπαδοί της Ατλέτικο βανδάλισαν την πλακέτα του Φέλιξ και έκαψαν φανέλα του

Οι οπαδοί της Ατλέτικο Μαδρίτης βανδάλισαν την τιμητική πλακέτα του Ζοάο Φέλιξ και στη συνέχεια έκαψαν τη φανέλα του, πριν από το ντέρμπι με την Μπαρτσελόνα.

Οι οπαδοί της Ατλέτικο Μαδρίτης δεν... άντεξαν το γεγονός πως ο Ζοάο Φέλιξ άφησε την ομάδα τους για να πάει ως δανεικός στην Μπαρτσελόνα και ξέσπασαν εναντίον του!

Κάπως έτσι, πριν από το ντέρμπι της Ατλέτικο με την Μπάρτσα (0-3) για την 29η αγωνιστική της La Liga, οι οπαδοί των γηπεδούχων βανδάλισαν την τιμητική πλακέτα που υπάρχει έξω από το «Μετροπολιτάνο» και εξέφρασαν τον... θυμό τους προς τον Πορτογάλο επιθετικό, ο οποίος σκόραρε μάλιστα στο 38ο λεπτό του ντέρμπι.

Οι οπαδοί των Κολτσονέρος δεν σταμάτησαν εκεί, καθώς στη συνέχεια έκαψαν πάνω από την πλακέτα και μια φανέλα του από την εποχή που αγωνιζόταν στην Ατλέτικο Μαδρίτης.

Atletico Madrid fans reportedly vandalized João Félix's plaque and set fire to his shirt outside the Metropolitano Stadium ahead of their game vs. Barcelona.



Félix would later score the first of Barcelona's three goals, 36 minutes into the match 😅



(📸 @intothecalderon) pic.twitter.com/3cbkxEIL0x