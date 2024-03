Ο Μέσι έφτασε τα 27 γκολ με κεφαλιά στην καριέρα του

Μπορεί να έχει μπόι μόλις 1,70μ., αλλά ο Λιονέλ Μέσι έφτασε τα 27 γκολ στην καριέρα του με κεφαλιές, μετά από αυτό που πέτυχε τα ξημερώματα στη νίκη της Ίντερ Μαϊάμι επί της Ορλάντο Σίτι με 5-0 για το MLS.

Ο «Λέο» μετρά 830 τέρματα πλέον στην καριέρα του και παρότι στη συντριπτική τους πλειοψηφία αυτά έχουν επιτευχθεί με το μαγικό αριστερό του πόδι, φαίνεται πως ο Αργεντινός είναι αρκετά ικανός και με το κεφάλι, όταν χρειαστεί.

Το πιο σημαντικό γκολ που έχει πετύχει με το κεφάλι ήταν αυτό στον τελικό του Champions League του 2009 όταν διαμόρφωσε το τελικό 2-0 της Μπαρτσελόνα απέναντι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Δείτε τα 27 γκολ που έχει σημειώσει ο Μέσι με το κεφάλι στην καριέρα του:

Lionel Messi - All 27 header goals from his career 🐐 pic.twitter.com/ZaQ5oqtUyr