ΒΙΝΤΕΟ: Σοκ στην Ινδονησία, ποδοσφαιριστής σκοτώθηκε από κεραυνό εν ώρα αγώνα

Ένας ποδοσφαιριστής έχασε τη ζωή του όταν χτυπήθηκε από κεραυνό κατά τη διάρκεια ενός αγώνα στην Ινδονησία το Σάββατο (10/02).

Τραγικό θάνατο βρήκε 35χρονος ποδοσφαιριστής στην Ινδονησία όταν χτυπήθηκε από κεραυνό κατά τη διάρκεια αγώνα στο στάδιο «Siliwangi». Το ανατριχιαστικό βίντεο έχει γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο 35χρονος, που καταγόταν από τη Σουμπάνγκ, συμμετείχε σε φιλικό αγώνα της Μπαντούνγκ FC με το FBI Subang. Το τοπικό μέσο ενημέρωσης «PRFM News» ισχυρίστηκε ότι ο Raharja ανέπνεε ακόμα μετά το περιστατικό και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, αλλά διαπιστώθηκε ο θάνατός του λίγο αργότερα.

Το δημοσίευμα ανέφερε, μέσω της «The Sun», ότι η φανέλα του παίκτη σκίστηκε από τον κεραυνό. Αυτόπτες μάρτυρες τόνισαν ότι ο καιρός ήταν συννεφιασμένος και βροχερός πριν από το παιχνίδι. Να αναφέρουμε ότι το τραγικό περιστατικό είναι η δεύτερη φορά που συμβαίνει τον τελευταίο χρόνο.

Δείτε το βίντεο:

