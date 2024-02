Η Λίβερπουλ ανακοίνωσε το σπάσιμο του ρεκόρ του «Άνφιλντ»!

Ιδιαίτερο είναι για τον σύλλογο της Λίβερπουλ το σημερινό παιχνίδι με την Μπέρνλι για την 24η αγωνιστική της Premier League, με το «Άνφιλντ» να φιλοξενεί τους περισσότερους φιλάθλους που έχει φιλοξενήσει ποτέ άλλοτε!

Με τη νεόχτιστη κερκίδα στο ένα πέταλο του ιστορικού γηπέδου να τίθεται για πρώτη φορά σε πλήρη λειτουργία, η Λίβερπουλ ανακοίνωσε ότι 59.869 φίλαθλοι παρακολουθούν από κοντά το παιχνίδι με την Μπέρνλι, αριθμό που αποτελεί νέο ρεκόρ προσέλευσης σε εντός έδρας ματς των «Reds»!

A new league record attendance at Anfield today 🏟️👏 pic.twitter.com/LS899ZaJ2l

60,000. Anfield's biggest ever YNWA in the league. #LFC pic.twitter.com/09lixhS7rQ