Διαμαρτυρία με… αδιάβροχα!

Με πρωτότυπο τρόπο διαμαρτυρήθηκαν οι οπαδοί της Κάντιθ για την πορεία της ομάδας, καθώς έχασε και από την Μπέτις.

Η Κάντιθ δεν τα πάει καλά φέτος και οι οπαδοί της φρόντισαν να διαμαρτυρηθούν στην εντός έδρας ήττα από την Μπέτις. Η ομάδα του Σωκράτη Παπασταθόπουλου πήρε σχετικά εύκολα τη νίκη με 2-0, με τους γηπεδούχους να απογοητεύουν.

Στο τρίτο από τα τέσσερα λεπτά των καθυστερήσεων, οι οπαδοί έριξαν μαζικά πλαστικά αδιάβροχα, τα οποία είχε μοιράσει ο ίδιος ο σύλλογος πριν το ματς για την περίπτωση βροχής, στον αγωνιστικό χώρο του «Estadio Nuevo Mirandilla» σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Ο διαιτητής αναγκάστηκε να σφυρίξει πρόωρα τη λήξη του αγώνα, μιας και είχαν μείνει λίγα δευτερόλεπτα ακόμα.

Η Κάντιθ βρίσκεται στη 18η θέση στη βαθμολογία της La Liga, μετρώντας μόλις 2 νίκες φέτος σε 24 ματς. Η τελευταία της νίκη ήταν την 1η Σεπτεμβρίου και παρά την αλλαγή προπονητή, Πελεγκρίνο αντί Γκονζάλεθ, δεν κατάφερε να ανακάμψει.

🚨| The scenes at the Estadio Nuevo Mirandilla as Cadiz fans throw plastic raincoats onto the pitch in protest of the club's performances.



The referee had to blow for full-time early.

