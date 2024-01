Και αν αυτή η φάση κρίνει μία… παραμονή: Ο «χαμός» στο Μπέρνλι – Λούτον και η ισοφάριση!

Τρία λεπτά απομένουν. Η Λούτον κάνει ακόμη μία σέντρα. Ο Τράφορντ θέλει να «καθαρίσει» τη φάση, συγκρούεται με τον Αντεμπάγιο, ζητά φάουλ, δεν δίνεται και ο Μόρις σκοράρει.

Έγινε… χαμός στο φινάλε του Μπέρνλι – Λούτον, το γκολ μέτρησε και πρόκειται για ένα σφύριγμα που ενδέχεται να παίξει τον ρόλο του, ακόμη και στην παραμονή στην Premier League. Τελικά, ήταν ή όχι φάουλ;

Βρισκόμαστε στο 91ο λεπτό στο «Τερφ Μουρ». Η Μπέρνλι προηγείται από το 36’ με 1-0 της Λούτον, χάρη στο γκολ του Αμντουνί. Ήταν ανώτερη στο πρώτο μέρος, πήρε δίκαια «κεφάλι» στο σκορ και στην επανάληψη, αποφάσισε να παίξει με σκοπιμότητα και ωριμότητα.

Να μην επιτεθεί ιδιαίτερα, να μείνει στην άμυνά της και να διατηρήσει το υπέρ της προβάδισμα μέχρι τέλους.

Ως εδώ, τα έχει καταφέρει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η Λούτον προσπαθεί, αλλά δεν βγάζει φάσεις, ο Τσονγκ που αποτελεί σημαντικό «γρανάζι» για τους φιλοξενούμενους, είναι περιορισμένος και η ομάδα του Ρομπ Έντουαρντς φαίνεται πως θα ηττηθεί στο «εξάποντο».

Κάπου εκεί όμως, λαμβάνει χώρα μία… ιδιαίτερη φάση. Μία σέντρα, μία προσπάθεια του Τράφορντ να μαζέψει την μπάλα, μία επαφή με τον Αντεμπάγιο και το τέταρτο γκολ του Μόρις στη σεζόν.

Η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα, όλοι πέφτουν πάνω στον διαιτητή της συνάντησης. Ο Βινσέντ Κομπανί είναι έξαλλος, ζητά φάουλ στον γκολκίπερ του και ο VAR αναλαμβάνει να εξετάσει τη φάση. Δεν καταλογίζεται τίποτα. Είναι γκολ. Η Λούτον ισοφαρίζει και το 1-1 παραμένει μέχρι τέλους.

Είναι σωστό; Είναι λάθος ως απόφαση; Ουδείς μπορεί να απαντήσει με ασφάλεια. Το μόνο σίγουρο είναι πως πρόκειται για μία απόφαση, που ενδέχεται να κρίνει εν πολλοίς, ακόμη και την παραμονή στην Premier League. Η συζήτηση φυσικά στα social media ήταν τεράστια…

Here os the Luton goal against Burnley that VAR allowed yet there was contact with the goalkeeper pic.twitter.com/iLBaTvXQ5D