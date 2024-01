BINTEO: Αιχμηρή απάντηση Ποστέκογλου σε δημοσιογράφο για τα τρόπαια που έχει κατακτήσει

Πληρωμένη απάντηση έδωσε σε άστοχη ερώτηση δημοσιογράφου, ο προπονητής της Τότεναμ, Άγγελος Ποστέκογλου!

Συγκεκριμένα, στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης των Λονδρέζων με την Μπέρνλι (5/1, 22:00) για το FA Cup, ο Ελληνοαυστραλός προπονητής δέχθηκε ερώτηση για το αν μπορεί να φανταστεί τον εαυτό του να κατακτά τρόπαια, απαντώντας:

«Έχω πραγματικές εικόνες από το να κατακτώ τρόπαια φίλε. Υπάρχουν αρκετές από αυτές. Απλά κοιτάζω αυτές που έχω», προσπαθώντας να θυμίσει ότι έχει κατακτήσει αρκετά τρόπαια μέχρι στιγμής στην προπονητική του καριέρα.

Ο δημοσιογράφος προσπάθησε να το.. σώσει, λέγοντας, «είστε τυχερός που μπορείτε να το κάνετε αυτό», με τον Ποστέκογλου να τον βάζει ξανά στη θέση του, απαντώντας του: «Όχι, δεν είμαι τυχερός, τα κέρδισα».

Ange Postecoglou hit back at a journalist after being questioned about ‘lifting trophies’ 🏆😂



pic.twitter.com/gRITdtdnZz