Φαν Ντάικ στον διαιτητή του Λίβερπουλ-Άρσεναλ: «Είσαι πιωμένος;»

Ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ είχε πολλά νεύρα από τα σφυρίγματα στον αγώνα της Λίβερπουλ με την Άρσεναλ (1-1). Οι Reds διαμαρτύρονται για ένα πέναλτι που δεν δόθηκε σε χέρι του Μάρτιν Όντεγκαρντ, ενώ η κάμερα έπιασε τον Ολλανδό στόπερ της ομάδας να ρωτάει εκνευρισμένος τον διαιτητή Κάβανο αν είναι... πιωμένος.

Οι «κανονιέρηδες» προηγήθηκαν στο 4' με κεφαλιά του Γκαμπριέλ, για να ισοφαρίσει η Λίβερπουλ στο 29' με τον Μοχάμεντ Σαλάχ. Το 1-1 δεν άλλαξε ως το τέλος, παρότι η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ είχε δύο δοκάρια και έτσι παρέμεινε δεύτερη και στο -1 από τους πρωτοπόρους Λονδρέζους.

Virgil van Dijk to the referee during the match against Arsenal🗣:



“Have you been drinking?”



