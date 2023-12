Ο Ανιέλι χαίρετισε τη δικαστική «νίκη» της ESL με... «Μέχρι τέλους» και U2

Με... αινιγματικό τρόπο εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη δικαίωση της European Super League ο, εκ των πρωτοστατών της, και άλλοτε ισχυρός άνδρας της Γιουβέντους, Αντρέα Ανιέλι.

Μπορεί πλέον να μη βρίσκεται στο τιμόνι της Γιουβέντους, αλλά ο Αντρέα Ανιέλι παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένος μαζί της και δεν έχασε την ευκαιρία να χαιρετίσει τη δικαίωση της European Super League από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Άλλωστε, ο Ιταλός μαζί με τους Πέρεθ και Λαπόρτα υπήρξαν ουσιαστικά οι ιθύνοντες νόες της πρώτης σχετικής «βόμβας» πίσω στην άνοιξη του 2021. Ο Ανιέλι λοιπόν μετά τη γνωστοποίηση της δικαστικής «νίκης» δημοσίευσε στα social media τους στίχους του τραγουδιού «Where the streets have no name» των U2 το οποίο μιλά για τη γλυκιά αίσθηση της ελευθερίας:

«Θέλω να τρέξω, θέλω να κρυφτώ

Θέλω να γκρεμίσω τους τοίχους που με κρατούν μέσα

Θέλω να απλώσω το χέρι και να αγγίξω τη φλόγα

Εκεί που οι δρόμοι δεν έχουν όνομα

Θέλω να νιώθω το φως του ήλιου στο πρόσωπό μου

Βλέπω αυτό το σύννεφο σκόνης να εξαφανίζεται χωρίς ίχνος

Θέλω να βρω καταφύγιο από τη δηλητηριώδη βροχή

Εκεί που οι δρόμοι δεν έχουν όνομα»

Ο Ανιέλι μάλιστα συνόδευσε τους στίχους με τη φράση «Αγαπώ το ποδόσφαιρο» αλλά και το Fino alla fine, το εμβληματικό μότο των Μπιανκονέρι που σημαίνει «Μέχρι τέλους», προφανώς αναφερόμενος στη νίκη της ESL, που άργησε, αλλά ήρθε.

gazzetta.gr