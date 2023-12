Νιούκαστλ: Ψάχνεται για Μουρίνιο

Σύμφωνα με τα ιταλικά Μέσα η Νιούκαστλ εξετάζει την υπόθεση του Ζοσέ Μουρίνιο, καθώς το συμβόλαιο του Πορτογάλου με τη Ρόμα λήγει το ερχόμενο καλοκαίρι.

Μπορεί να μην έχει προκύψει θέμα με τον Έντι Χάου στη Νιούκαστλ, ωστόσο οι Ιταλοί βάζουν «φωτιά» με δημοσίευμα που συνδέυουν τους Άγγλους με τον Ζοσέ Μουρίνιο!

Σύμφωνα με την «Gazzetta dello Sport» οι «καρακάξες» ψάχνονται για την περίπτωση του Πορτογάλου τεχνικού του οποίου το συμβόλαιο με τη Ρόμα λήγει το ερχόμενο καλοκαίρι.

Παρότι ο 60χρονος βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τη διοίκηση των «τζιαλορόσι» για την ανανέωση της συνεργασίας, η Νιούκαστλ παραμένει «γοητευμένη», όπως τονίζουν οι Ιταλοί.

Από την άλλη στην Αγγλία δεν αναφέρουν τίποτα για το ζήτημα, με τα Μέσα της χώρας να τονίζουν ότι η διοίκηση της Νιούκαστλ πιστεύει στον Χάου και στο πρότζεκτ που «τρέχει» ο 46χρονος τεχνικός της ομάδας.

