Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του Copa America που θα διεξαχθεί στα γήπεδα των ΗΠΑ το επόμενο καλοκαίρι, με την Αργεντινή να είναι στον 1ο όμιλο και τη Βραζιλία στον 4ο.

Το προσεχές καλοκαίρι θα διεξαχθεί το Copa America με τη συμμετοχή 16 ομάδων, οι οποίες θα προέρχονται για πρώτη φορά από τις ομοσπονδίες της Νότιας Αμερικής (CONMEBOL), αλλά και της κεντρικής και βόρειας Αμερικής (CONCACAF).

Η διοργάνωση θα φιλοξενηθεί στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ενώ η κλήρωση των ομίλων έγινε τα ξημερώματα, με την Παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή να είναι στον 1ο όμιλο και τη Βραζιλία στον 4ο. Αυτό σημαίνει ότι οι δύο «αιώνιοι αντίπαλοι» της Νότιας Αμερικής θα συναντηθούν μόνο αν προκριθούν στον τελικό του τουρνουά.

Οι αναμετρήσεις θα διεξαχθούν σε 14 γήπεδα, στις εξής πολιτείες: Τέξας, Αριζόνα, Νιού Τζέρσεϊ, Καλιφόρνια, Βόρεια Καρολίνα, Κάνσας, Μιζούρι και Νεβάδα. Οι διοργανωτές επιβαίωσαν πως ο πρώτος αγώνα του Copa America, θα γίνει στις 20 Ιουνίου, στο στάδιο «Mercedes-Benz» της Ατλάντα, ενώ ο τελικός που είναι προγραμματισμένος για τις 14 Ιουλίου θα διεξαχθεί στο «Hard Rock Stadium», στο Μαϊάμι, όπου εδρεύει ομάδα του Λιονέλ Μέσι, Ίντερ Μαϊάμι.

Αναλυτικά οι όμιλοι του Copa America 2024

1ος όμιλος: Αργεντινή, Περού, Χιλή, Καναδάς ή Τρινιντάντ και Τομπάγκο

2ος όμιλος: Μεξικό, Εκουαδόρ, Βενεζουέλα, Τζαμάικα

3ος όμιλος: ΗΠΑ, Ουρουγουάη, Παναμάς, Βολιβία

4ος όμιλος: Βραζιλία, Κολομβία, Παραγουάη, Ονδούρα ή Κόστα Ρίκα

