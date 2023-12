Η εσθονική Πάιντε τρολάρει την Τότεναμ

Το τρέιλερ του νέου GTA έβαλε στην... πρίζα τα εκατομμύρια φίλων του δημοφιλούς βιντεοπαιχνιδιού, που πάντως θα περιμένουν ίσως και δύο χρόνια μέχρι να μπορέσουν να το παίξουν.

Με την τελευταία έκδοση του παιχνιδιού να χρονολογείται μάλιστα στο 2013, οι άνθρωποι της Πάιντε Λινάμεσκοντ βρήκαν την ευκαιρία να τρολάρουν την... Τότεναμ!

Στα social media του εσθονικού συλλόγου, βλέπουμε μερικά από τα πράγματα που έγιναν στο μεσοδιάστημα της κυκλοφορίας του προηγούμενου και του επόμενου game της σειράς, όπως μια παγκόσμια πανδημία, η κυκλοφορία των Pokemon GO & Nintendo Switch αλλά και η κατάκτηση τροπαίου από την Πάιντε... πριν τα καταφέρουν οι Λονδρέζοι!

Σημειώνεται ότι η Τότεναμ έχει να κατακτήσει κάποιον τίτλο από το 2008...

Things that happened since the last GTA was released:



- Global Pandemic

- Pokémon GO was released

- Nintendo Switch launched

- We won a trophy before Tottenham pic.twitter.com/c0eHRaFUBn