«Βόμβα» από τους Times για Έβερτον: Πιθανή νέα αφαίρεση βαθμών!

Τα δεινά δεν σταματούν για την Έβερτον και οι Times κάνουν λόγο για πιθανή νέα τιμωρία αφαίρεσης βαθμών, με τη νέα υπόθεση που προέκυψε να εξετάζεται μέχρι τον Μάιο του 2024!

Ο κόσμος των «ζαχαρωτών» ήδη ...βράζει από το -10 που έριξε την ομάδα στη ζώνη του υποβιβασμού για παραβάσεις οικονομικών κανονισμών. Ειδικά από τη στιγμή που η υπόθεση του συλλόγου του λιμανιού εκδικάστηκε και έβγαλε αποτέλεσμα άμεσα, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει με τις Σίτι και Τσέλσι...

Οι Times έρχονται να ταράξουν ξανά τους οπαδούς της Έβερτον και τους ανθρώπους του κλαμπ, αφού αναφέρεται πως έχει εντοπιστεί νέα υπόθεση με παράβαση κανονισμών, σχετικά με το κέρδος και τη βιωσιμότητα της ομάδας.

Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε νέα αφαίρεση βαθμών!

Το ζήτημα αναμένεται να έχει «τρέξει» μέχρι τον Μάιο του 2024 και να προλάβει την εξέλιξη της φετινής.

