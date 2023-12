«Ντε Χέα γύρνα πίσω ή έστω τηλεφώνα»! Σε απόγνωση οι οπαδοί της Γιουνάιτεντ

Τα λάθη του Αντρέ Ονάνα (και) στο παιχνίδι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με την Γαλατασαράϊ έφεραν τους οπαδούς των «κόκκινων διαβόλων» σε τέτοια... απελπισία ώστε να ζητούν (αν όχι να ικετεύουν) την επιστροφή του (διωγμένου) Νταβίδ Ντε Χέα!

«Καλώς ήρθατε στην κόλαση» έγραφε ένα από τα τεράστια πανό που είχαν σηκώσει οι οπαδοί της Γαλατασαράι το βράδυ της Τετάρτης για να υποδεχθούν τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Και ήταν, όντως, κόλαση για τον Έρικ Τεν Χαγκ και τους παίκτες του, που βρέθηκαν μπροστά στο σκορ με 3-1 μέσα στην Κωνσταντινούπολη και τελικά είδαν τους Τούρκους να ισοφαρίζουν σε 3-3.

Άλλη μια κακή βραδιά για τους «κόκκινους διαβόλους» τη φετινή σεζόν, άλλο ένα εφιαλτικό παιχνίδι για τον Αντρέ Ονάνα, ο οποίος βρέθηκε ξανά στο στόχαστρο για την εμφάνισή του.

«Έκανε δύο τραγικά λάθη» έγραψε ο αρθρογράφος Όλιβερ Χολτ στη «Daily Mail» για τον 27χρονο Καμερουνέζο τερματοφύλακα, ο οποίος μετακόμισε στο «Ολντ Τράφορντ» το περασμένο καλοκαίρι για να αντικαταστήσει τον Νταβίδ Ντε Χέα, ο οποίος έφυγε... κακήν κακώς από το Μάντσεστερ.

«Δεν είμαι σίγουρος ότι έχω ξαναδεί τέτοιο παιχνίδι. Δεν έχουν πειθαρχεία. Είναι δύσκολο να κερδίσεις τέτοια παιχνίδια εκτός έδρας. Δεν μου φαίνεται ομάδα αυτό το πράγμα, δεν παίζουν σαν ομάδα» σχολίασε ο Πολ Σκόουλς.

Η παρουσία του Ονάνα κάτω από την εστία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σχολιάζεται πολύ αρνητικά στην Αγγλία σχεδόν από την αρχή της φετινής σεζόν. Και ίσως όχι άδικα αν σκεφτεί κάποιος ότι η ομάδα έχει δεχθεί 33 γκολ σε 20 παιχνίδια. Τόσο χάλια αμυντικά είχε να τα πάει η Γιουνάιτεντ από το 1962 όταν στα ίδια παιχνίδια είχε δεχθεί 43 τέρματα.

Και φέτος οι «κόκκινοι διάβολοι» γράφουν αρνητική ιστορία καθώς έγιναν η πρώτη ομάδα που έχει δεχθεί 14 γκολ σε πέντε αγωνιστικές των ομίλων του Τσάμπιονς Λιγκ σε μία σεζόν.

Σε ό,τι αφορά τον Ονάνα, έφτασε ήδη τα επτα λάθη που έγιναν γκολ στην παρουσία του στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση από την περίοδο 2018-19.

Μετά το παιχνίδι της Κωνσταντινούπολης, ο Τεν Χαγκ άπλωσε ασπίδα προστασίας για τον Καμερουνέζο τερματοφύλακα. «Νικάμε όλοι μαζί, χάνουμε όλοι μαζί. Ο Ονάνα είναι καλά. Δεν μιλάμε για ατομική απόδοση. Μπορεί να υπάρξουν ατομικά λάθη στο ποδόσφαιρο, αλλά στο τέλος το αποτέλεσμα είναι δουλειά όλης της ομάδας. Όσοι παίκτες είναι στην ομάδα αξίζουν να παίζουν στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με τους τερματοφύλακές μας. Κάνουν καλή δουλειά» είπε ο Ολλανδός τεχνικός.

