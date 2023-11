BINTEO: Κόλαση για τον Ντοναρούμα το «Σαν Σίρο», του πέταξαν χαρτονομίσματα με το πρόσωπό του!

Ιδιαίτερα... εθχρικό «καλωσόρισμα» επεφύλασσαν στον Τζίτζι Ντοναρούμα οι φίλοι της Μίλαν, στην επιστροφή του ως αντίπαλος στο «Σαν Σίρο».

Μια κόλαση το «Σαν Σίρο» για... χάρη του Τζίτζι Ντοναρούμα! Ο Ιταλός γκολκίπερ επέστρεψε ως αντίπαλος στο άλλοτε «σπίτι» του, με τους φίλους της Μίλαν να του επιφυλάσσουν ένα εχθρικότατο «καλώς όρισες» στο παιχνίδι κόντρα στην Παρί Σεν Ζερμέν.

Κι αυτό διότι ο Ντοναρούμα το 2021 προτίμησε να εξαντλήσει το συμβόλαιό του στους Ροσονέρι και να πάει ως ελεύθερος στους Παριζιάνους, μην ανανεώνοντας στην ομάδα που τον ανέδειξε από πολύ νωρίς.

Έτσι, οι Μιλανέζοι, πέρα από το ότι τον αποδοκίμασαν έντονα, φρόντισαν να του πετάξουν και χαρτονομίσματα στα οποία είχαν τυπώσει το πρόσωπό του, με τη λέξη «μισθοφόρος». Μια ξεκάθαρη έκφραση των αρνητικών συναισθημάτων προς εκείνον!

Gianluigi Donnarumma is set for a warm welcome back to the San Siro pic.twitter.com/s4SQLnzv3R