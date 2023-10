ΒΙΝΤΕΟ: Ο Μουρίνιο έκανε χειρονομίες στους οπαδούς κι αποβλήθηκε

Ο Ζοσέ Μουρίνιο... ξέφυγε μετά το νικητήριο γκολ της Ρόμα και έκανε χειρονομίες προς τους οπαδούς της Μόντσα, σε μια ενέργεια που οδήγησε στην αποβολή του.

Η Ρόμα πανηγύρισε νίκη - χρυσάφι απέναντι στη Μόντσα, με τον Ελ Σαράουι να φοράει την κάπα του ήρωα στις καθυστερήσεις και να λύνει τον γόρδιο δεσμό. Το γκολ της νίκης προκάλεσε φυσικά κύμα ενθουσιασμού στις εξέδρες του «Ολίμπικο», με τον Ζοσέ Μουρίνιο ωστόσο να... ξεφεύγει.

Συγκεκριμένα ο Πορτογάλος προπονητής έκανε χειρονομίες για... κλάψα προς τους οπαδούς της Μόντσα, με τον ρέφερι του αγώνα να μην του χαρίζεται και να του δείχνει απευθείας κόκκινη λίγο πριν από τη λήξη του αγώνα!

Ο Μουρίνιο αποχώρησε αδιαμαρτύρητα προς τα αποδυτήρια, γνωρίζοντας βέβαια πως θα απουσιάσει από τον επόμενο αγώνα των Τζαλορόσι κόντρα στην Ίντερ στο «Σαν Σίρο».

José Mourinho did this towards the Monza bench after Roma scored a late winner.



Of course he received a straight red 😅



(via @CBSSportsGolazo)pic.twitter.com/RorlhZbMGU