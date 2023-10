«Ποτέ δεν έβαλα περούκα»

Ο Αντόνιο Κόντε μίλησε σε συνέντευξή του για την εμφύτευση μαλλιών που έκανε, τονίζοντας πως δεν φόρεσε ποτέ του περούκα.

Μπορεί τα τελευταία χρόνια της ποδοσφαιρικής του καριέρας ο Αντόνιο Κόντε να είχε αρκετά αραιά μαλλιά, ωστόσο σαν προπονητή τον έχουμε συνηθίσει με πλούσια κόμη.

Για όλα αυτά μίλησε, μεταξύ άλλων, σε συνέντευξή του στην εκπομπή Belve, όπου εξήγησε πως «αυτό που δεν μου άρεσε στον εαυτό μου και έφτιαξα, ήταν τα μαλλιά μου.

Ποτέ δεν φόρεσα περούκα. Πήγα στο Τορόντο και έκανα εμφύτευση. Ήταν κάτι που δεν μου άρεσε πάνω μου, οπότε κι εδώ νίκησα».

Yπενθυμίζεται πως ο Ιταλός προπονητής παραμένει... άνεργος μετά την αποχώρησή του από την Τότεναμ τον Μάρτιο, αν και έχει συνδεθεί με αρκετές ομάδες τους τελευταίους μήνες.

