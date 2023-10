Θέλει ανανέωση ο Κριστιάνο!

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Κριστιάνο Ρονάλντο ενημέρωσε τη διοίκηση της Αλ Νασρ ότι επιθυμεί να ανανεώσει τη συνεργασία του μαζί της μέχρι το 2027, και στη συνέχεια να αποσυρθεί!

Μπορεί πολλοί να προσδοκούν με ανυπομονησία την επιστροφή του Κριστιάνο Ρονάλντο στην Ευρώπη και το κορυφαίο επίπεδο, όμως είναι πιθανό να μείνουν στο... περίμενε!

Όπως αναφέρει πλήθος δημοσιευμάτων, ο «CR7» ενημέρωσε την Αλ Νασρ ότι θέλει να ανανεώσει τη συνεργασία του μαζί της μέχρι το 2027. Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ φέρεται να επιθυμεί να αγωνιστεί στο Μουντιάλ του 2026 ως παίκτης των Σαουδαράβων, και στη συνέχεια να βάλει τέλος στην καριέρα του!

Προφανώς, Κριστιάνο είναι και... μπορεί να αλλάξει γνώμη. Ωστόσο, τα χρήματα που παίρνει στη Μέση Ανατολή δεν πρόκειται να τα βρει αλλού, ενώ εκεί έχει τη δυνατότητα να παίζει... σβηστά και να κρατάει δυνάμεις για την Πορτογαλία, αφού ξεκάθαρη προτεραιότητά του είναι η διάκριση με το εθνόσημο.

Σε αυτόν τον σχεδόν ένα χρόνο που παίζει στην Αλ Νασρ, ο Ρονάλντο μετράει συνολικά 30 εμφανίσεις με 25 γκολ και 8 ασίστ, έχοντας ήδη κατακτήσει έναν τίτλο, το Κύππελο Πρωταθλητριών Αραβίας.

🚨 BREAKING:



Cristiano Ronaldo informed the management of Al Nassr before traveling to the Portuguese national team camp that he wants to renew his contract until the beginning of 2027.



Cristiano wants to play the 2026 World Cup while he is a player for Al Nassr and then he… pic.twitter.com/J8LhhfwPMM