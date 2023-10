Έκανε ντεμπούτο στα 13 του στο USL Championship

Τον τίτλο «φαινόμενο», κάτι πολύ βαρύ για την ηλικία του, φέρει εδώ και λίγους μήνες ο Ντ’Άβιαν Κίμπρο.

Ο πιτσιρικάς, που έχει μεξικανικές ρίζες, έκανε τα ξημερώματα το ντεμπούτο του, σε ηλικία 13 ετών, 7 μηνών και 13 ημερών με τη φανέλα της Σακραμέντο και έγινε ο νεότερος που καταγράφει μία τέτοια επίδοση.

Συγκεκριμένα, ο νεαρός ποδοσφαιριστής πέρασε ως αλλαγή λίγο πριν από τη λήξη του αγώνα με τους Las Vegas Lights, στο πλαίσιο της 32ης αγωνιστικής του USL Championship.

Ο Κίμπρο υπέγραψε το πρώτο επαγγελματικό του συμβόλαιο, σε ηλικία ακριβώς 13 ετών, σπάζοντας και τότε το σχετικό φράγμα, μετά τους Μάξιμο Καρίσο που κατάγεται από την Αργεντινή και τη Μέλανι Μπαρτσένας που και οι δύο είχαν κάνει τα ντεμπούτα τους σε ηλικία 15 ετών.

Δύο μήνες αργότερα, λοιπόν, μπροστά στο κοινό της ομάδας του, ο Ντ’Άβιαν Κίμπρο έγινε ο νεότερος παίκτης στις ΗΠΑ που κάνει ντεμπούτο σε επίσημο ματς. Το προηγούμενο ρεκόρ είχε ο Άξελ Κέι, ο οποίος είχε ντεμπουτάρει σε ηλικία 13 ετών, 9 μηνών και 9 ημερών, για τους Real Monarchs SLC, στο πλαίσιο του USL Academy.

Historic. Da’vian Kimbrough makes his professional debut at 13 years, 7 months, 13 days with his hometown club. pic.twitter.com/SNjsxQPlA5