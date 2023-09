Ενεπλάκη σε τροχαίο μετά το ματς της Γιουνάιτεντ ο Ράσφορντ

Ο Μάρκους Ράσφορντ είχε τροχαίο ατύχημα χωρίς ευτυχώς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επέστρεψε στις νίκες στην Premier League, επικρατώντας 1-0 της Μπέρνλι, αλλά ο Μάρκους Ράσφορντ δεν το… γιόρτασε όπως θα ήθελε!

Ο Άγγλος σταρ των «κόκκινων διαβόλων» ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα το βράδυ του Σαββάτου, μετά τον αγώνα της ομάδας του, όταν συγκρούστηκε με άλλο αμάξι λίγο μετά την αποχώρησή του από το προπονητικό κέντρο.

Οι αναφορές αναφέρουν ότι ο Ράσφορντ οδηγούσε τη Rolls Royce του όταν σημειώθηκε η σύγκρουση, ενώ αρκετές εικόνες έχουν κοινοποιηθεί στα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης που δείχνουν ένα βαθούλωμα στο αμάξι του μετά το ατύχημα.

Ο Ράσφορντ αλλά και ο έτερος οδηγός που ενεπλάκησαν στο ατύχημα, ευτυχώς δεν τραυματίστηκαν, ενώ στο σημείο έσπευσε και η αστυνομία.

Man Utd star Marcus Rashford in terrifying car crash after Burnley game while driving £700,000 Rolls-Roycehttps://t.co/H6RXOT3ubl pic.twitter.com/2XfOkHfCC0