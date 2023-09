Ο Μπέκαμ όπως δεν τον ξέραμε: Η πίεση, τα λαμπερά φλας και η «επίθεση» στον Σερ Άλεξ!

«Ναι, του επιτέθηκα». Ήρθε η ώρα να μάθουμε όλη την αλήθεια για την ζωή του Ντέιβιντ Μπέκαμ. Το trailer του Netflix έκανε την εμφάνισή του και ο «Μπεκς» θα βρεθεί στις οθόνες μας, μιλώντας για όλους και για όλα!

Ήρθε η ώρα να μάθουμε για τον Ντέιβιντ Μπέκαμ κάθε λογής πράγμα που δεν γνωρίζαμε. Για το πώς βίωσε την αποβολή με την εθνική Αγγλίας, για το… παπούτσι και την επίθεση στον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, για την περίοδο που σταμάτησε να τρώει και για το «μότο» που τον διέπει μέχρι και σήμερα, με φόντο πως δεν τα παρατάει ποτέ.

Το πρώτο trailer παραγωγής του Netflix για την ζωή του Ντέιβιντ Μπέκαμ είναι γεγονός και άπαντες το αναμένουμε. Τα φλας, η πίεση, η σχέση του με την Βικτώρια, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και… εκείνο το δεξί πόδι, κυριαρχούν στα 2,5 λεπτά που έκαναν την εμφάνισή τους!

Δείτε το βίντεο:

This is BECKHAM – a four-part documentary series telling the unseen, unheard and unfiltered story of one of the most recognisable and scrutinised athletes of all time.



