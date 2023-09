Διακοπή στο Ρουμανία-Κόσοβο για πανό και συνθήματα κατά των Κοσοβάρων!

Τη διακοπή της αναμέτρησης ανάμεσα στη Ρουμανία και το Κόσοβο για την 6η αγωνιστική του 9ου ομίλου των προκριματικών του EURO αποφάσισε ο Γάλλος διαιτητής Ντελαζό!

Αιτία ήταν πανό, που «σήκωσαν» οι Ρουμάνοι οπαδοί και έγραφαν «το Κόσοβο είναι Σερβία», αλλά και πως «η Μολδαβία είναι Ρουμανία». Παράλληλα, στην ''Arena Nationala'' του Βουκουρεστίου ακούστηκαν δεκάδες συνθήματα κατά του Κοσόβου και υπέρ της Σερβίας! Θυμίζουμε, η Ρουμανία δεν αναγνωρίζει το Κόσοβο ως κράτος.

Στο 18', λοιπόν, ο ρέφερι διέκοψε τον αγώνα, έγιναν οι απαραίτητες συστάσεις, ενώ παίκτες της Ρουμανίας πλησίασαν τους οπαδούς στο πέταλο, ζητώντας τους να σταματήσουν τα συνθήματα και να κατεβάσουν τα πανό. Αυτό δεν έγινε και πέντε λεπτά αργότερα, ο Ντελαζό έστειλε τους παίκτες των δύο ομάδων στο αποδυτήρια.

Να σημειωθεί πως για τουλάχιστον μισή ώρα οι Ρουμάνοι αρνούνταν να κατεβάσουν τα πανό και γίνονταν διαβουλεύσεις επί διαβουλεύσεων για την τύχη του αγώνα. Με τα πολλά, πείστηκαν να τα κατεβάσουν και το παιχνίδι συνεχίστηκε έπειτα από 50 λεπτά, αλλά με την προειδοποίηση πως αν υπάρξουν νέες προκλήσεις θα διακοπεί οριστικά εις βάρος της Ρουμανίας.

#Kosovo game in #Romania is interrupted after racist slogans and shouts by local fans, with pyrotechnics thrown on the field. pic.twitter.com/gKXhpj0Bbg