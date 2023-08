Ο Λιονέλ Μέσι φρόντισε να συστηθεί και στο MLS, σκοράροντας το πρώτο του γκολ με την φανέλα της Ίντερ Μαϊάμι στο αμερικανικό πρωτάθλημα.

Μετά τα «όργια» που έκανε στο Leagues Cup, ο Αργεντινός σταρ άνοιξε λογαριασμό και στο MLS, διαμορφώνοντας το τελικό 0-2 της Ίντερ Μαϊάμι στην έδρα της New York Red Bull.Ο Μέσι έκανε το ντεμπούτο του στο MLS μπαίνοντας στον αγωνιστικό χώρο στο 60ο λεπτό και στο 89' μετά από απίθανη συνεργασία σκόραρε σε άδειο τέρμα, σημειώνοντας το πρώτο του γκολ στο αμερικανικό πρωτάθλημα.

O Αργεντινός σούπερ σταρ πλέον μετράει 11 γκολ σε 9 αναμετρήσεις με την φανέλα της Ίντερ Μαϊάμι, αποτελώντας με το... καλημέρα τον ηγέτη της ομάδας του.

For his first regular season goal for the club 🎉



Cremaschi ▶️ Messi!#RBNYvMIA | 0-2 pic.twitter.com/jyzfCqMKwQ