Ο Ρονάλντο γύρισε τον τελικό, πήρε την πρώτη κούπα αλλά έφυγε τραυματίας και δακρυσμένος - ΒΙΝΤΕΟ

Σήκωσε την πρώτη του κούπα στη Σαουδική Αραβία ο Κριστιάνο!

Η Αλ Νασρ νίκησε με σκορ 2-1 την Αλ Χιλάλ, κατακτώντας για πρώτη φορά στην ιστορία της το Κύπελλο Πρωταθλητριών Αραβίας!

Ο «CR7», μάλιστα, ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής του τελικού. Η Αλ Χιλάλ των Νέβες, Κουλιμπαλί, Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς και Μάλκομ προηγήθηκε με σκορ 1-0 χάρη σε γκολ του Μάικλ στο 51', ενώ στο 70' η Αλ Νασρ έμεινε με 10 παίκτες μετά από αποβολή του Αμπντουλελά Αλ Αμρί. Αυτό δεν πτόησε τον Ρονάλντο, που ισοφάρισε σε 1-1 στο 74' με κίνηση φορ στο πρώτο δοκάρι.

Η ανατροπή ολοκληρώθηκε από τον Κριστιάνο στην παράταση, όταν εκμεταλλεύτηκε τη σουτάρα του Σεκό Φοφανά που κατέληξε στο δοκάρι, και σκόραρε με κεφαλιά προ κενής εστίας για το 2-1 της ομάδας του, που ολοκλήρωσε μαγική ανατροπή με παίκτη λιγότερο! Κάπως έτσι, η Αλ Νασρ έφτασε στην κούπα, με τον Ρονάλντο να αναδεικνύεται μάλιστα πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης, με 6 γκολ σε ισάριθμα ματς.

Παρόλα αυτά, η βραδιά για τον Κριστιάνο δεν ολοκληρώθηκε ιδανικά, αφού λίγο πριν τη λήξη του αγώνα τραυματίστηκε στο γόνατο μετά από σύγκρουση με αντίπαλο, με αποτέλεσμα να αποχωρήσει από τον αγώνα με φορείο, όντας φανερά δακρυσμένος!

Παρόλα αυτά, μετά τη λήξη του αγώνα έδειξε να είναι καλά, αφού συμμετείχε με την... ψυχή του στους πανηγυρισμούς, δείχνοντας ότι ακόμα και στα 38 του δεν χορταίνει από τίτλους, παρόλο που έχει πάρει στην καριέρα του τα πάντα και σε πολύ υψηλότερο επίπεδο από αυτό της Σαουδικής Αραβίας.

CRISTIANO RONALDO WHEN HIS TEAM NEEDS HIM THE MOST 🐐 pic.twitter.com/yspVN4Ebfq

38 years old Cristiano Ronaldo gave it his all to help Al Nassr



A hero in every sense of the word. pic.twitter.com/SmA7b1AyGg