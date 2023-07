Οριστικό: Στην Μπόκα Τζούνιορς ο Καβάνι

Έδωσαν τα χέρια Καβάνι και Μπόκα Τζούνιορς!

Κάτοικος Μπουένος Άιρες γίνεται ο 36χρονος επιθετικός, καθώς ήρθε σε συμφωνία με την ομάδα της Αργεντινής και αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 1,5 έτους.

Ο «Matador» ετοιμάζεται για τον 7ο σταθμό της επαγγελματικής του καριέρας, έχοντας αγωνιστεί στο παρελθόν σε Ντανούμπιο, Παλέρμο, Νάπολι, Παρί Σεν Ζερμέν, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Βαλένθια.

Με τις «νυχτερίδες» είχε την περασμένη σεζόν 7 γκολ και 2 ασίστ σε 28 συμμετοχές. Πέρυσι είχε βρεθεί κοντά στο «Μπομπονέρα» ο Καβάνι, αλλά εν τέλει αποφάσισε να παραμείνει στην Ευρώπη.

Αναλυτικά:

