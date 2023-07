«Αυτός είναι ο πρώτος μεταγραφικός στόχος της Τότεναμ για αντι-Κέιν»

Με την αποχώρηση του Χάρι Κέιν από την Τότεναμ να μοιάζει απλώς θέμα χρόνου, οι Λονδρέζοι είναι αναγκασμένη να αρχίσουν να ψάχνουν τον... διάδοχό του.

Και το όνομα αυτού Ραντάλ Κολό Μουανί, με τον 24χρονο να αποτελεί τον πρωταρχικό μεταγραφικό στόχο της Τότεναμ για την κορυφή της επίθεσής της. Μάλιστα, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα του εξωτερικού, η διοίκηση των Σπερς έχει ήδη έτοιμη πρόταση ύψους 80 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, η Τότεναμ δεν είναι η μοναδική ομάδα που ενδιαφέρεται για την απόκτηση του νεαρού Γάλλου, ο οποίος εντυπωσίασε κατά τη διάρκεια της περασμένης σεζόν, 23 γκολ και 17 ασίστ σε 46 εμφανίσεις!

💣🚨 EXCL. Randal Kolo Muani to be the priority target striker for Harry Kane's replacement at #Tottenham !

🗣️ Interest's huge and talks on player's side has just started. I understand this deal could happen as ENIC Group gave green light to Daniel Levy for a sale of Harry Kane.… pic.twitter.com/QEHTZZreEB