Εκτός από το πρώτο φιλικό της Λίβερπουλ ο Χέντερσον - Πλησιάζει στην Αλ Ετιφάκ

Όλο και πιο μακριά από το «Άνφιλντ» μοιάζει ο αρχηγός της Λίβερπουλ.

Όπως μετέδωσε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Τζόρνταν Χέντερσον δεν θα συμμετάσχει στο πρώτο φιλικό προετοιμασίας των «ρεντς» απέναντι στην Καρλσρούη. Ο έμπειρος χαφ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Αλ Ετιφάκ, η οποία του έχει καταθέσει μία πολύ μεγάλη πρόταση και τον έχει... δελεάσει να κάνει το δρομολόγιο προς τη Σουδική Αραβία.

Θυμίζουμε πως εκτός από τον Χέντερσον, με το... ένα πόδι στη χώρα της Μέσης Ανατολής βρίσκεται και ο Φαμπίνιο, ο οποίος πλησιάζει στην Αλ Ιτιχάντ.

