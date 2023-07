Η Γιουβέντους εξακολουθεί να πιστεύει στον Πογκμπά

Παρόλο που ο Πολ Πογκμπά έχασε ολόκληρη τη περσινή σεζόν, λόγω ενός σοβαρού τραυματισμού, παραμένει στο ρόστερ της ομάδας, με τον διευθυντή του κλαμπ , Κριστιάνο Τζούντολι να του δίνει ψήφο εμπιστοσύνης για το ξεκίνημα της επόμενης σεζόν: «Επιστρέφει μετά από έναν ζόρικο χρόνο, αλλά ο Πολ έχει μεγάλη θέληση και εμείς τον περιμένουμε ακόμα».

Ο 30χρονος μέσος, ξεκίνησε από τις ακαδημίες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ όπου το 2012 μετακόμισε στην Ιταλία ως ελεύθερος , για λογαριασμό της Γιουβέντους. Μετά από τέσσερα χρόνια με τα χρώματα της «Μεγάλης κυρίας», ξαναγύρισε στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ , κοστίζοντας 105 εκ. ευρώ. Εντέλει το καλοκαίρι του 2022, επέστρεψε στη Γιουβέντους όπου και συνεχίζει τη καριέρα του μέχρι σήμερα.

Juventus director Giuntoli on Pogba’s future: “He is returning from a troubled year, but Paul has great desire and we are waiting for him”. ⚪️⚫️🇫🇷



“We're counting on him to drag the boys along, he’s crucial for us”. pic.twitter.com/7gn8AQtsiE