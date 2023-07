«This is home»: Στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και επίσημα μέχρι το 2028 ο Ράσφορντ!

Δεν το κουνά από το Μάντσεστερ ο Μάρκους Ράσφορντ!

Το απόγευμα της Τρίτης (18/07), η διοίκηση της Γιουνάιτεντ ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον 25χρονο επιθετικό, με τις δύο πλευρές να δίνουν τα χέρια για συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας που θα έχει ισχύ μέχρι το καλοκαίρι του 2028!

Άλλωστε, ήταν γνωστό εδώ και καιρό πως τόσο οι «κόκκινοι διάβολοι» όσο και ο Βρετανός διεθνής φορ επιθυμούσαν να συνεχιστεί η συνεργασίας τους και να πορευτούν μαζί για τα επόμενα χρόνια.

Ο Ράσφορντ αποτελεί γέννημα «θρέμμα» της Γιουνάιτεντ, στην οποία και ανήκει από το 2005, έχοντας περάσει από όλα τα τμήματα υποδομής του συλλόγου. Το επίσημο ντεμπούτο με την πρώτη ομάδα το έκανε το 2015, μετρώντας έκτοτε 359 εμφανίσεις με 123 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις!

THIS IS HOME ❤️



We couldn't be happier, @MarcusRashford 🙏#MUFC