Η Μίλαν πήρε τον Ράιντερς από την Άλκμααρ για 20 εκατ. ευρώ

Ο Τιτζάνι Ράιντερς δεν θα συνεχίσει στην Άλκμααρ, με τον 24χρονο να κάνει το επόμενο βήμα στη Μίλαν.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι "ροσονέρι" συμφώνησαν προφορικά με την ομάδα των Παυλίδη και Χατζηδιάκου για τη μεταγραφή του 24χρονου μέσου. Το συμβόλαιό του είχε ισχύ μέχρι το καλοκαίρι του 2027 κι η Άλκμααρ για να τον παραχωρήσει θα βάλει στα ταμεία της το ποσό των 20 εκατ. ευρώ, συν τα πρόσθετα που έχει ήδη λάβει.

Τις επόμενες ημέρες ο Ολλανδός θα περάσει τις ιατρικές εξετάσεις για να υπογράψει στη συνέχεια το νέο του συμβόλαιο με τους Μιλανέζους.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε ο Ράιντερς αγωνίστηκε σε 54 παιχνίδια, σκόραρε επτά γκολ και μοίρασε 12 ασίστ.

