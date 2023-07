Κανονικά στην Ευρώπη Μπράιτον, Άστον Βίλα, Τουλούζ παρά τη σύνδεση με Σεν Ζιλουάζ, Γκιμαράες, Μίλαν!

Φαίνεται πως οι περιορισμοί της UEFA αναφορικά με τις ομάδες που ανήκουν στην ίδια εταιρεία... μαλακώνουν.

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου εξέτασε τις υποθέσεις των Μπράιτον, Άστον Βίλα και Τουλούζ, που θα συμμετάσχουν σε Europa και Conference League τη νέα σεζόν και κατέληξε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς, παρότι συνδέονται με Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, Γκιμαράες και Μίλαν αντίστοιχα!

Με το γράμμα του νόμου, η Ομοσπονδία επέτρεπε μονάχα σε μία ομάδα του ίδιου ιδιοκτήτη να παίξουν στην Ευρώπη, με τον σύλλογο που τερμάτιζε στην υψηλότερη θέση στο πρωτάθλημα να έχει προτεραιότητα.

Στις τρεις προαναφερθείσες περιπτώσεις, το πόρισμα της έρευνας ανέφερε πως υπήρξαν σημαντικές αλλαγές στο στάτους κάθε κλαμπ, προκειμένου να υπάρξει εναρμονισμός με τους κανονισμούς.

Στην περίπτωση της Βίλα και της Γκιμαράες, για παράδειγμα, οι Αμερικανοί ιδιοκτήτες μείωσαν το ποσοστό των μετοχών τους στον πορτογαλικό σύλλογο.

Ωστόσο, έγινε γνωστό από την UEFA πως οι ομάδες που συνδέονται μεταξύ τους, δεν μπορούν να προχωρήσουν σε μεταγραφές ή δανεισμούς η μία από την άλλη έως τον Σεπτέμβριο του 2024.

Επιπλέον, αποδέχτηκαν να μην οποιουδήποτε τύπου συνεργασία, εμπορική ή τεχνική, καθώς και να μην χρησιμοποιούν ίδιο δίκτυο σκάουτινγκ.

Υπενθυμίζεται πως η Ομοσπονδία είχε βρεθεί σε αμήχανη θέση λόγω Ζάλτσμπουργκ και Λειψία τα προηγούμενα χρόνια, με τις δύο ομάδες εντέλει να τίθενται αντιμέτωπες στους ομίλους του Europa League το 2018.

Clubs with the same owners are allowed to play in the UEFA competitions next season.



These clubs are:



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Aston Villa and 🇵🇹 Vitória Guimarães



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Brighton and 🇧🇪 Union SG



🇮🇹 AC Milan and 🇫🇷 Toulouse



However, clubs accepted some rules... 👇



(1/2)



📸 https://t.co/aUT7Ms2ZQ8 pic.twitter.com/Br3zaopqUW