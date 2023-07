Επιστρέφει στην Μπενφίκα ο Ντι Μαρία!

Μια μεγάλη μεταγραφή ολοκληρώνει η Μπενφίκα. Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο οι «αετοί» έχουν έρθει σε συμφωνία με τον Ανχελ Ντι Μαρία ο οποίος θα υπογράψει συμβόλαιο για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Όπως αναφέρει ο Ρομάνο, οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει προφορικά εδώ και περίπου δύο εβδομάδες και απλώς σήμερα τακτοποιήθηκαν κάποιες λεπτομέρειες. Μέσα στην ημέρα αναμένεται να του αποσταλούν τα έγγραφα τα οποία θα υπογράψει και θα τον δένουν και τυπικά με την πορτογαλική ομάδα.

Η Μπενφίκα μάλιστα φέρεται να ετοιμάζεται για την παρουσίαση του παίκτη.

Ángel Di Maria to Benfica, here we go! Verbal agreement revealed two weeks ago, now completed and sealed. Done deal 🔴🦅🇦🇷 #Benfica



Documents are ready — it will be signed later today, Benfica are preparing the official presentation for Di Maria.



Contract valid until June 2024. pic.twitter.com/7OzBZUSV78