Περνάει ιατρικά στη Μπάγερν ο Κιμ Μιν-Τζε, στα 47 εκατ. ευρώ η ρήτρα του

Νέος... βράχος για την άμυνα της Μπάγερν Μονάχου! Οι Βαυαροί είχαν ήδη συμφωνήσει με τον Κιμ Μιν-Τζε αλλά πλέον φαίνεται πως απομένουν μόνο τα τυπικά ώστε ο Νοτιοκορεάτης στόπερ να γίνει κάτοικος «Allianz Arena». Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο 26χρονος θα βρεθεί στο Μόναχο αυτή την εβδομάδα ώστε να περάσει τα ιατρικά του και να υπογράψει ως το 2028.

Ο Κιμ υπήρξε ένας από τους κυριότερους λόγους για τους οποίους η Νάπολι κατέκτησε το πρωτάθλημα Ιταλίας, αφού στην πρώτη του σεζόν στη Serie A (είχε πάρει μεταγραφή από τη Φενερμπαχτσέ) εντυπωσίασε με τις εμφανίσεις του. Η Μπάγερν Μονάχου θα κάνει δικό της τον υψηλόσωμο αμυντικό πληρώνοντας στους Παρτενοπέι τα 47 εκατομμύρια ευρώ της ρήτρας του.

EXCL: Kim Min-jae will undergo medical tests with Bayern this week, currently scheduled on Wednesday. 🚨🔴🇰🇷 #FCBayern



Bayern will trigger the release clause from Napoli right after, could be this week too.



Here we go since last week, confirmed. pic.twitter.com/xY9GYXTJ5N