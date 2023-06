Συμφώνησε με την Άουγκσμπουργκ και παίρνει τον ταλαντούχο Πέπι η Αϊντχόφεν!

Σε μια κίνηση-επένδυση για το μέλλον προχωρά η Αϊντχόφεν! Ο ολλανδικός σύλλογος παρότι δεν έχει καταλήξει στον επόμενο προπονητή είναι αποφασισμένος να κινηθεί δυνατά στο μεταγραφικό παζάρι αποκτώντας τον υπερταλαντούχο σέντερ φορ Ρικάρντο Πέπι!

Ο 19χρονος Αμερικανός είναι το next big thing του ποδοσφαίρου τον ΗΠΑ και για αυτόν λόγο η PSV βγάζει από τα ταμεία της ένα ποσό κοντά στα 10 εκατ. ευρώ για να τον κάνει δικό της προσφέροντας του συμβόλαιο διάρκειας πέντε ετών!

Μάλιστα όπως αναφέρουν ρεπορτάζ από την Ολλανδία, ρόλο στην επικείμενη μεταγραφή έχει παίξει και ο Τσάβι Σίμονς, μεταφέροντας στη διοίκηση την άποψη του για τον παίκτη.

Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι ο Πέπι την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε ως δανεικός από την Άουγκσμπουργκ στην ολλανδική Χρόνινχεν πετυχαίνοντας 13 γκολ σε 31 ματς, ενώ κατά την παρουσία του στην Bundesliga είχε ήδη τραβήξει επάνω του τα βλέμματα των μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων.

Ricardo Pepi to PSV Eindhoven, done deal confirmed — he only wanted PSV as revealed weeks ago ⚪️🔴 #PSV



Understand fee will be €10m already agreed with Augsburg, personal terms also agreed last week.



Contract until June 2028.



USMNT striker stays in Eredivisie.



Here we go 🇺🇸 pic.twitter.com/jjZ7kjyUFG