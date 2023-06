Υπέγραψε και ανακοινώνεται από την Μπαρτσελόνα ο Γκιντογκάν!

Οριστικά παίκτης της Μπαρτσελόνα ο Ιλκάι Γκιντιγκάν!

Όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Γερμανός μεσοεπιθετικός έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών (με οψιόν επέκτασης για μία ακόμα σεζόν) με τους «μπλαουγκράνα», οι οποίοι έλαβαν το «πράσινο φως» από τη La Liga έτσι ώστε να μπορέσουν να ολοκληρώσουν την απόκτησή του!

Έτσι, ο Γκιντογκάν γυρίζει σελίδα στην καριέρα του μετά από μια μαγική σεζόν στη Μάντσεστερ Σίτι, με την οποία πραγματοποίησε 51 εμφανίσεις με 11 γκολ και 7 ασίστ, ενώ πανηγύρισε και το ιστορικό treble, φτάνοντας στην κορυφή της Premier League, του Champions League και το FA Cup!

Ilkay Gündogan to Barcelona, here we go! Final approval arrived on club side to register him as new signing, green light from the player. It’s done deal, signed few minutes ago. 🚨🔵🔴 #FCB



Gündogan has agreed a two year deal valid until June 2025 with option for further year. pic.twitter.com/Gr467hNBms