«Μια ανάσα» από συμφωνία με τη Μίλαν για την απόκτηση του Τονάλι η Νιούκαστλ!

Κοντά στο να ολοκληρώσει το μεταγραφικό «μπαμ» με Τονάλι η Νιούκαστλ!

Όπως αναφέρει η «Athletic», οι Σαουδάραβες ιδιοκτήτες του αγγλικού συλλόγου έβαλαν βαθιά το χέρι στην τσέπη και βρίσκονται ένα βήμα πριν ολοκληρώσουν την απόκτηση του 23χρονου Ιταλού μέσου από τη Μίλαν, έναντι 70 εκατ. ευρώ!

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του έγκριτου αγγλικού Μέσου, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών μπήκαν στον σωστό δρόμο τις τελευταίες ώρες και πλέον βρισκόμαστε ένα βήμα πριν από την οριστική συμφωνία, η οποία θα στείλει τον Τονάλι στην Premier League και το «Σεντ Τζέιμς Παρκ»!

Ο Τονάλι εντάχθηκε στη Μίλαν το 2020, όταν οι «ροσονέρι» κατέβαλαν 15.5 εκατ. ευρώ στην Μπρέσια για την απόκτησή του, έχοντας εξελιχθεί έκτοτε σε έναν από τους σημαντικότερους παίκτες της και «μετρώντας» συνολικά 130 εμφανίσεις με τη φανέλα της!

