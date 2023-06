Προσέγγισαν τον Μπέρναρντο Σίλβα με δελεαστική πρόταση οι Σαουδάραβες!

Συνεχίζουν να προσεγγίζουν τους καλύτερους ποδοσφαιριστές της Ευρώπης οι ομάδες από τη Σαουδική Αραβία!

Με… σύμμαχο την καλή τους οικονομική άνεση, οι σύλλογοι από τη χώρα της Μέσης Ανατολής έχουν πραγματοποιήσει σπουδαία deal όπως του Κριστιάνο Ρονάλντο στην Αλ Νασρ και του Μπενζεμά στην Αλ Ιτιχαντ, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο πως στη μεταγραφική τους λίστα βρίσκεται ο Μπερνάρντο Σίλβα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα αναφέρει το Athletic, ομάδα της Saudi Pro League έχει κάνει δελεαστική πρόταση στον 28χρονο μέσο ενώ έχει προσεγγίσει και τον ατζέντη του, Ζόρζε Μέντες.

Παρ’ όλα αυτά, το δημοσίευμα τονίζει ότι ο πρωταθλητής Ευρώπης με τη Σίτι αναμένεται να αρνηθεί την πρόταση από τη Σαουδική Αραβία, μιας και ξεκάθαρη επιθυμία είναι να συνεχίσει την καριέρα του στην Ευρώπη. Όμως, δεν αποκλείεται η πιθανότητα να αποχωρήσει από τους «πολίτες» με τις Παρί και Μπαρτσελόνα να… καραδοκούν για να τον κάνουν δικό τους.

Ο Μπερνάρντο Σίλβα πραγματοποίησε εξαιρετική σεζόν με 55 συμμετοχές, επτά γκολ και οχτώ ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις, κατακτώντας τόσο το Champions League, όσο και το νταμπλ στην Αγγλία.

Manchester City midfielder Bernardo Silva has received a lucrative opportunity to join the Saudi Pro League.



