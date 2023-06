Κλασικό «παστέλι» Μέσι και 1-0 η Αργεντινή στα… 80 δευτερόλεπτα!

Η Αργεντινή κατά τη διάρκεια της περιοδείας της θα δώσει αρκετά φιλικά. Ένα εξ αυτών και με αντίπαλο την Αυστραλία με το ματς να διεξάγεται αυτή την ώρα στην Κίνα.

Και η «αλμπισελέστε» βρήκε γκολ από τα… αποδυτήρια, αφού ο Λιονέλ Μέσι σκόραρε στα 80 δευτερόλεπτα του αγώνα. Με τον Έντσο Φερνάντες να κλέβει, να βρίσκει τον 35χρονο σούπερ σταρ και αυτός με μια κλασική κίνηση και ένα κλασικό τελείωμα… Μέσι να στέλνει τηλεκατευθυνόμενη την μπάλα στο δεξί «Γ».

MESSI WITHIN MINUTES 🐐



A deadly giveaway at the back and Lionel Messi curls his shot into the back of the net 🥅



Watch 🇦🇷 #ARGvAUS 🇦🇺 live now on Paramount+ 📺 pic.twitter.com/qHijuVaMij