«Καρφί» Κρόος για Αζάρ: «Δόθηκαν πολλά λεφτά για έναν παίκτη που εντέλει παράτησε την καριέρα του»

Αν ο Τόνι Κρόος είναι ένας από τους πιο εργατικούς ποδοσφαιριστές της Ρεάλ Μαδρίτης τα τελευταία χρόνια, ο Εντέν Αζάρ είναι ίσως το... αντίθετο!

Ο Βέλγος εξτρέμ δεν δικαίωσε ποτέ τα 115 εκατομμύρια ευρώ που δόθηκαν για να αποκτηθεί από την Τσέλσι, με τον Γερμανό να ρίχνει το... καρφί του για τον συμπαίκτη του (δίχως να τον κατονομάσει), σχολιάζοντας τη μεταγραφή του Τζουντ Μπέλιγχαμ έναντι 103 «χαρτιών».

Συγκεκριμένα, ο έμπειρος μέσος ανέφερε όλο νόημα πως «και για έναν άλλον παίκτη είχαν δαπανηθεί πολλά εκατομμύρια και εντέλει ήρθε και παράτησε την καριέρα του. Ήταν πολλά λεφτά, δεν νομίζω πως ήταν μια καλή μεταγραφή. Αλλά ας είμαστε θετικοί».

Ο Αζάρ ταλαιπωρήθηκε από πολλούς τραυματισμούς την τελευταία τετραετία και δεν κατάφερε ποτέ να βρει τα πατήματά του στην Ισπανία, μετρώντας εντέλει επτά γκολ και δώδεκα ασίστ σε 76 αγώνες.

🗣 Toni Kroos (after talking about Bellingham's high fee): "We had another player who came for a lot of money and basically let his career die. It was a lot of money, I think everyone would say that wasn't a good transfer. But let's be positive." [Via his podcast] pic.twitter.com/3q6Yu5NJLX