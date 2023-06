Επίσημο: Στη Ρεάλ ο Μπέλινγκαμ - 103 εκατ. ευρώ + 30 σε μπόνους το deal!

Τη σπουδαία μεταγραφή του Τζουντ Μπέλινγκαμ ολοκλήρωσε η Ρεάλ Μαδρίτης! Όπως ανακοίνωσε η Ντόρτμουντ, ο Άγγλος χαφ αποχωρεί από την Μπορούσια με προορισμό τους «μερέγχες», με το κόστος της μετακίνησής του να φτάνει τα 103 εκατ. ευρώ!

Μάλιστα, ο γερμανικός σύλλογος στην ανακοίνωση της πώλησης του ποδοσφαιριστή αναφέρει πέρα από το ποσό πως ενδέχεται να λάβει άλλα σε 30 εκατ. ευρώ σε μπόνους επίτευξης στόχων.

Ο 20χρονος ταλαντούχος μέσος προέρχεται από τα τμήματα υποδομών της Μπέρμιγχαμ, με την Ντόρτμουντ να ξοδεύει 25 εκατ. ευρώ για να τον αποκτήσει το καλοκαίρι του 2020. Τελικά, τον πούλησε με τετραπλάσιο ποσό, με τον Μπέλινγκχαμ σε αυτή την τριετία με τους Βεστφαλούς να γράφει 132 συμμετοχές με 24 γκολ και 25 ασίστ.

Πλέον, με την απόκτηση του Μπέλινγκχαμ η Ρεάλ Μαδρίτης έχει μια τετράδα νεαρών χαφ πάνω στους οποίους μπορεί να χτίσει το μέλλον της. Πέραν του Άγγλου μέσου, υπάρχουν και οι Τσουαμενί, Καμαβινγκά και Βαλβέρδε.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Άγγλος ποδοσφαιριστής υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας έξι ετών, ως το καλοκαίρι του 2029.

🚨✅ OFFICIAL: BVB announce that Jude Bellingham has left the club. pic.twitter.com/M2pQRCS5xv