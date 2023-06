Κλείνει Κιμ Μιν Τζάε και πάει για το «next big thing» της Αταλάντα η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ!

Στο φουλ λειτουργούν οι... μεταγραφικές μηχανές της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τον προπονητή της, Έρικ Τεν Χαγκ, να έχει ήδη καταλήξει στους πρώτους ποδοσφαιριστές που θέλει να ενισχύσουν το ρόστερ του ενόψει της νέας σεζόν!

Σύμφωνα με την «Mirror», οι «κόκκινοι διάβολοι» είναι έτοιμοι να ολοκληρώσουν τη μεταγραφή του Νοτιοκορεάτη κεντρικού αμυντικού, Κιμ Μιν Τζάε, καταβάλλοντας στη Νάπολι τη ρήτρα αποδέσμευσης ύψους 60 εκατ. ευρώ που υπάρχει στο συμβόλαιο που υπέγραψε ο 26χρονος το προηγούμενο καλοκαίρι.

Όπως αναφέρει το εν λόγω δημοσίευμα, ο Κιμ έχει ήδη αποχαιρετήσει τους συμπαίκτες του, όντας έτοιμος να αποχωρήσει μετά από μόλις μία σεζόν και 45 εμφανίσεις με τη φανέλα των «παρτενοπέι».

Παράλληλα, η Γιουνάιτεντ δεν κινείται για την απόκτηση ενός επιθετικού, έχοντας βάλει στο μεταγραφικό της στόχαστρο τον Ράσμους Χόιλουντ της Αταλάντα.

Ο 20χρονος Δανός μετακόμισε στο Μπέργκαμο το προηγούμενο καλοκαίρι, όταν άφησε την αυστριακή Στουρμ Γκρατς, έχοντας ήδη «αναγκάσει» τα Μέσα να του... κολλήσουν την ταμπέλα του «επόμενου Χάαλαντ», με την πολύ καλή αγωνιστική εικόνα που παρουσίασε.

Έχοντας πετύχει 16 γκολ και έχοντας μοιράσει 7 ασίστ στις 42 εμφανίσεις του κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν, η Γιουνάιτεντ φημολογείται ότι είναι έτοιμη να καταθέσει επίσημη πρόταση ύψους 50 εκατ. ευρώ στην Αταλάντα για την απόκτησή του.

