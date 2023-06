Ανανεώνει ο Νάτσο με Ρεάλ Μαδρίτης και παίρνει το περιβραχιόνιο από τον Μπενζεμά!

Ριζωμένος στη Ρεάλ Μαδρίτης φαίνεται πως θα παραμείνει ο Νάτσο Φερνάντες!

Σύμφωνα με μια σειρά από μεγάλα διεθνή Μέσα, ο 33χρονος στόπερ θα ανανεώσει το συμβόλαιο του με τους «μερένχες», το οποίο εκπνέει σε λίγες μέρες.

Μάλιστα, αναμένεται να συνδυάσει αυτήν την επέκταση και με την ανάδειξή του σε πρώτο αρχηγό. Φυσικά, φορούσε ήδη το περιβραχιόνιο, το οποίο όμως μετά την αποχώρηση του Καρίμ Μπενζεμά θα λάβει σε μόνιμη βάση (εφόσον φυσικά αγωνίζεται).

Να σημειωθεί ότι μέχρι στιγμής σε επίπεδο πρώτης ομάδας μετρά 319 συμμετοχές (16 γκολ / 9 ασίστ).

