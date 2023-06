Κίνηση με νόημα από Μουρίνιο σχετικά με το μέλλον του (ΒΙΝΤΕΟ)

Foto Fabrizio Corradetti/LaPresse 04 Giugno 2023 Roma, Italia - AS Roma vs Spezia Calcio - Campionato italiano di calcio Serie A TIM 2022/2023 - Stadio Olimpico. Nella foto: Jose’ Mourinho coach (AS Roma) saluta i tifosi a fine gara June 04, 2023 Rome, Italy - AS Roma vs Spezia Calcio - Italian Serie A Football Championship 2022/2023 - Olympic Stadium. In the photo: