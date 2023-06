Βούρκωσε ο θρυλικός Χοακίν στο ιστορικό 622ο και τελευταίο του ματς στη La Liga

Ο αγώνας της Μπέτις με τη Βαλένθια σηματοδοτεί το τέλος της σπουδαίας καριέρας του Χοακίν Σάντσεθ.

Ο εμβληματικός αρχηγός των «βερδιμπλάνκος» κρεμά τα παπούτσια του σε ηλικία 42 ετών και γνώρισε την αποθέωση πριν τη σέντρα στην αναμέτρηση με τις «νυχτερίδες», με αποτέλεσμα να βουρκώσει από τη συγκίνηση.

Μάλιστα, ο θρυλικός ποδοσφαιριστής αποσύρεται ισοφαρίζοντας ένα τεράστιο ρεκόρ.

Αυτό για τις περισσότερες συμμετοχές στη La Liga, καθώς έπιασε τον Άντονι Θουμπιθαρέτα με 622!

622 - Real Betis's Joaquín Sánchez has equaled Andoni Zubizarreta as the player with the most appearances in LaLiga ever (622). Eternal. pic.twitter.com/fWVEMxJqP0